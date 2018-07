(ANSA) – ROMA, 16 LUG – La ‘Var room’ a distanza, utilizzata durante il Mondiale di calcio terminato ieri, ha funzionato bene. Al presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, è stato chiesto se questo modello di controllo ‘da remoto’ possa essere applicato anche al prossimo campionato di Serie A, sistemando la ‘Var room’ in lega calcio o magari a Coverciano, invece che nei singoli stadi. “Dipende dalle possibilità strategiche ed economiche della Lega – ha risposto Nicchi, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ – Per l’esperienza, breve ma importante, dello scorso anno posso dire che abbiamo lavorato molto bene con la sala Var nello stadio. Se vorranno sperimentare altri sistemi, noi siamo disponibili. Però attenzione a lasciare il certo per l’incerto. Penso che le innovazioni da apportare siano abbastanza limitate, sia dal punto di vista del protocollo che nell’applicazione”.