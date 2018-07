(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Si è aperta l’asta per Eden Hazard. Secondo il Times il Chelsea ha fissato il prezzo del suo gioiello, nel mirino soprattutto del Real Madrid. Per portare via da Londra l’ala belga serviranno almeno 220 milioni di sterline (all’incirca 226,5 milioni di euro, più o meno quanto il Psg pagò per Neymar) Sabato lo stesso Hazard aveva confessato il desiderio di fare del Bernabeu il suo prossimo palcoscenico, subito dopo la vittoria per 2-0 sull’Inghilterra nella finale per il terzo e quarto posto al Mondiale. Ed ora attende che il Real faccia un’offerta ufficiale. L’interessamento del Real è di vecchia data, ma la scorsa stagione il giocatore aveva cercato di evitare lo scontro con il Chelsea, sviando le domande sul club spagnolo. Ha quindi colpito la franchezza con la quale Hazard è uscito allo scoperto, evidentemente fiducioso che il Real abbia pronta una proposta seria da mettere sul piatto del Chelsea.