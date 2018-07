(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Un po’ d’Italia c’era nella finale del Mondiale, con Massimiliano Irrati davanti agli schermi della Var room. “I nostri arbitri hanno fatto molto bene sia in campo sia davanti agli schermi” ha detto Marcello Nicchi a ‘Radio anch’io Sport’. “Diciamo francamente che ieri Irrati ha salvato il mondiale perché è stato artefice di una decisione al Var e non so se non fosse stato dato quel rigore, che non era stato visto, di cosa avremmo potuto parlare oggi” ha aggiunto il presidente dell’Aia, parlando del rigore con il quale Griezmann ha realizzato il 2-1 per la Francia.