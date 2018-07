CARACAS.- La firma Hercon Consultores hizo pública su encuesta, que se llevó a cabo a través de un sondeo telefónico a 1.000 personas, con la cual revela que 16,3% de los encuestados confesó su simpatía por el presidente Nicolás Maduro; 31% se identificó con la MUD y el Frente Amplio, pero 43,8% se declaró Ni-Ni. 8,7% se abstuvo o no supo qué contestar.

Marcos Hernández, CEO de la encuestadora, explicó que “hay una migración incontrolada, movida por la crisis económica y política. La población migra hacia los Ni-Ni y su naturaleza se está configurando hacia posiciones radicales, ya que el ataque entre opositores es negativo”.

En el estudio se incluyó la siguiente pregunta: “¿está la oposición venezolana trabajando por el bienestar del país?”- El 50,4% de los encuestados afirmó que no; 40,5% dijo que sí y 9% no respondió o no supo qué criterio emitir. Esta pregunta fue filtrada para los que se declararon adversarios del gobierno y los Ni-Ni.

Además se contempla que el 60% de los encuestados no cree que los líderes de la oposición y sus partidos trabajen unidos para el cambio en Venezuela, de acuerdo con este estudio; mientras que 35% percibe que sí lo hace y 4,2% no supo qué responder o no quiso contestar.

Hernández apuntó que los que permanecen en el segmento opositor, así como los que se desplazaron hacia los Ni-Ni ya no quieren estar en la Mesa de la Unidad Democrática como tampoco en el Frente Amplio.

“Ahora se definen mejor: ‘Soy Ni-Ni. No estoy ni con el gobierno ni con la MUD, tampoco con el Frente Amplio”.

Hernández, basándose en el estudio, describió a la oposición como un ente falto de un líder, en su analogía la describió como “huérfana” , incrédula y siente que los líderes actuales y la MUD no están trabajando como para un cambio inmediato ni hacen propuestas. Están desunidos, cada quien por su lado, enfocados más en lo económico que en lo político. En fin, los ve desdibujados.

El CEO de la encuestadora, también explicó que “dentro del concepto de una crisis más aguda, la sociedad se siente muy insatisfecha con los partidos y líderes políticos. Cuando se empieza a contar a los líderes, ¿quiénes son los que quedan?”.

El consultor responde: Henrique Capriles, desdibujado; Leopoldo López, en silencio, y Henry Ramos Allup, cuestionado.

Sus estudios arrojan que la única que queda con fuerza es María Corina Machado, pero advierte que no es un liderazgo consolidado. “La gente siente que está en la calle. Tiene fuerza externa e internamente moderada”.

Pese a esta migración de los Ni-Ni hacia sectores radicales, Hernández destacó que hace falta algo más y es la unidad.

“Y es esa unidad la que va a permitir encauzar un país y, por supuesto, hay que resolver la salida de Nicolás Maduro para solventar la crisis económica que agobia a todos los venezolanos sin distingos políticos”.