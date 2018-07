ROMA. – La forte ondata di maltempo che sta flagellando alcune regioni del nord si è fatta sentire in maniera particolare nel Mantovano, dove una tromba d’aria ha colpito nelle prime ore di oggi una vasta area, provocando allagamenti di case e cantine, ma anche blackout elettrici. Il tutto senza provocare feriti.

Ma l’ondata di maltempo – di origine atlantica, che potrebbe far scendere le temperature anche di 10 gradi – ha interessato anche Piemonte e Liguria oltre alla Toscana, dove in giornata è stata emessa un’allerta arancione. A breve però piogge e temporali si sposteranno anche nelle regioni del Sud, almeno a stare alla Protezione Civile, che ha emesso un’allerta meteo con venti forti e di burrasca che riguarderanno anche parte della Campania, della Calabria e della Sicilia.

Un primo consuntivo sulla forte perturbazione che ha investito il Mantovano non fa cenno fortunatamente a feriti ma soltanto a danni, anche se ingenti. In quest’area, in particolare la zona orientale al confine con la provincia di Verona, si è abbattuta una tromba d’aria che si è fatta sentire in modo particolare a Castel D’Ario, Roverbella, Castelbelforte e Meldole, costringendo Vigili del Fuoco e squadre dell’Enel agli straordinari.

Tra le regioni colpite anche il Piemonte: a Torino un violento temporale nel tardo pomeriggio ha provocato allagamenti diffusi e qualche disagio alla viabilità. Stesso scenario in provincia di Alessandria, con piogge intense miste a grandine e vento fino a quasi 90 km/h. Anche in questo caso inevitabili gli allagamenti, anche di sottopassi. Danni di una certa entità anche a Spinetta Marengo, dove una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un palazzo.

Esposta alle intemperie anche parte della Liguria: una bomba d’acqua a cui è seguita una fitta grandinata ha interessato nel primo pomeriggio il Savonese, con sottopassi e scantinati allagati e tombini saltati, soprattutto a Varazze a Albissola Marina. Colpita anche la zona di Imperia, dove i vigili del fuoco hanno dovuto far fronte a decine di chiamate, anche per la caduta di rami e alberi, in particolar modo nelle zone di Sanremo e Ventimiglia.

Sferzate da pioggia e vento anche molte aree dell’Emilia Romagna, compresa Bologna, dove le autorità aeroportuali sono state costrette a dirottare sette voli. Colpita in particolare la provincia, con alberi caduti, strade allagate e grondaie e tetti da mettere in sicurezza, come è accaduto ad esempio a Minerbio, Granarolo e Budrio.

Previsioni non ottimali anche in Toscana, dove la locale Protezione Civile ha emesso per il pomeriggio di oggi un codice arancione per l’arrivo di rovesci e temporali sparsi di forte intensità, uniti a un drastico abbassamento delle temperature. L’avviso di criticità, ha sottolineato la Regione, è valido dalle 18 fino alla mezzanotte di oggi.

Come accennato, l’ondata di maltempo non eviterà le regioni meridionali: secondo la Protezione Civile dalle prime ore di domani si verificheranno forti precipitazioni e grandinate, il tutto accompagnato da fulmini e forti raffiche di vento. Tra le aree più interessate la Campania, ma anche la Calabria e la Sicilia, addirittura con raffiche fino a burrasca.