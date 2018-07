CARACAS.- Como antesala del aniversario de Cine Jardín para grandes y chicos la Fundación Cine Jardín los invita a la proyección de la película irlandesa “La Canción del Mar” el sábado 21 de julio a las 6:40 PM en el Parque Morichal de Prados del Este.

LA CANCIÓN DEL MAR, es la historia del viaje a casa del último Niño Foca. Después de la desaparición de su madre, Ben y Saoirse son enviados a vivir con su abuela a la ciudad. Cuando deciden volver a su casa junto al mar, su viaje se convierte en una carrera contra el tiempo a medida que se internan en un mundo que Ben sólo conoce a través de las leyendas que le narraba su madre. Pero éste no es un cuento para dormir; estas criaturas llevan en nuestro mundo demasiado tiempo. Ben pronto se da cuenta de que Saoirse será la clave para su supervivencia.

Recomendada para todas las edades, una joya que no deben perderse los amantes del cine y la familia.

Título original: Song of the Sea

Año: 2014

Duración: 90 min.

País: Irlanda

Dirección: Tomm Moore

Guion: Will Collins (Historia: Tomm Moore)

Música: Bruno Coulais

Productora: Big Farm / Cartoon Saloon / Digital Graphics

Género: Animación. Aventuras. Fantástico. Infantil | Cuentos. Mitología

Distribución para Cine Jardín por Universal Picture

Premios:

2015: Premios del Cine Europeo: Mejor film de animación

2014: Premios Oscar: Nominada a Mejor largometraje animación

2014: Premios César: Nominada a Mejor film de animación

2014: Festival de Gijón: Mejor largometraje de animación

2014: Premios Annie: 7 nominaciones, incluyendo Mejor película

2014: Satellite Awards: Mejor largometraje de animación

2015: Festival Internacional de Shanghai: Mejor película de animación

La Canción del Mar en Cine Jardín Parque Morichal

Fecha:Sábado 21 de julio del 2.018 | Parque Morichal en Prados del Este (con estacionamiento y seguridad).

Hora de proyección: 6:40 pm

Entrada Libre | Llevar silla o manta Hay cotufas, perros calientes, refrescos y más

+Info: www.cinejardin.com | jardincine@gmail.com | @CineJardin | Facebook CineJardin

Nota: en caso de lluvia la proyección se realizará bajo techo.