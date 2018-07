(ANSA) – MILANO, 17 LUG – “Non commento” quello che avviene a “Torino se non dicendo che Milano è la città che ha più possibilità e mi auguro che il Consiglio comunale sia tutto con noi”. Così il sindaco della città, Giuseppe Sala, ha commentato la candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, la cui delibera arriverà in aula consiliare giovedì per essere discussa, mentre domani affronterà la commissione competente. Il Consiglio comunale, secondo i tempi dettati dal Coni, dovrà approvare la delibera entro il 23/7. “Ribadisco che una decisione” sulla città italiana che sarà candidata, “adesso non si riuscirà a prendere. Mi pare comunque che delle 3 candidate l’unica disponibile a lavorare con altri è Milano – ha aggiunto a margine di una sua visita al quartiere periferico del Corvetto – ma vogliamo ovviamente che sia capofila. Dall’altra parte vedo un atteggiamento di chiusura totale, ognuno fa la sua partita speriamo però che se non sarà a inizio agosto si vada a inizio settembre con la decisione e non più in là”.