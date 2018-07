(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Inizia domani in commissione Giustizia di palazzo Madama l’iter del ddl sulla legittima difesa. Un atto dovuto visto che dei cinque disegni di legge depositati uno è di iniziativa popolare e ha come vincolo di regolamento il dover essere incardinato “entro e non oltre un mese” dall’assegnazione. Domani alle 10 la commissione deciderà dunque se adottare un testo base tra quelli presentati (uno di iniziativa popolare, due di FI, uno di FdI, uno della Lega) oppure procedere alla stesura di un testo unico. Manca ancora un testo da parte del M5s che, secondo fonti parlamentari, sarebbe in lavorazione. Il relatore è lo stesso presidente di commissione Andrea Ostellari della Lega. Il testo di iniziativa popolare, quello di FdI e uno di quelli di FI, chiedono di modificare l’artico 52 del codice penale introducendo modifiche e integrazioni alla possibilità di difesa da aggressioni violente. Gli altri due intervengono anche sull’articolo 55 che riguarda l’esclusione della punibilità per eccesso colposo.