(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Simone Bolelli accede al secondo turno dello “SkiStar Swedish Open”, torneo Atp con un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 32enne bolognese, dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-4 lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 78 Atp. Il suo prossimo avversario sarà l’argentino Diego Schwartzman, numero 12 della classifica mondiale e prima testa di serie del torneo.