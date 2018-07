(ANSA) – ROMA, 17 LUG – “Alla Camera i vitalizi sono stati aboliti il 12 luglio, adesso tocca al Senato e va fatto subito. Spazziamo via questo odioso privilegio degli ex senatori. Oggi ho scritto alla presidente Casellati per chiedere una convocazione urgente del Consiglio di Presidenza e per inviarle la Delibera approvata alla Camera”. Lo scrive la senatrice Laura Bottici sul blog del M5s anticipando una lettera inviata alla presidente del Senato Elisabetta Casellati.