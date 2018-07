L’AVANA. – I presidenti di Venezuela, Nicolás Maduro, e di Bolivia, Evo Morales, sono giunti a L’Avana per assistere alla giornata conclusiva dei lavori della 24/a edizione del Foro di San Paolo, iniziativa creata nel 1990 dal Partito dei lavoratori (Pt) brasiliano per stimolare il dibattito fra le forze progressiste e di sinistra latinoamericane.

Durante i lavori i partecipanti hanno ripetutamente denunciato l’esistenza di campagne, politiche e attraverso i media, della “destra regionale” e degli Stati Uniti ostili ai governi di sinistra latinoamericani, fra i quali si trovano quelli venezuelano e boliviano. In dichiarazioni citate dalla stampa cubana, Morales ha sostenuto che “questo evento costituisce una grande opportunità per rilanciare nuovamente i movimenti rivoluzionari e di liberazione in tutta l’America latina”.