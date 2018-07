BRUXELLES. – “Io credo che dobbiamo riprendere con energia i negoziati con il Mercosur perché è un mercato, non solo per esportare, ma anche un mercato per andare con le nostre imprese e fare joint-venture e produrre lì stesso”. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, conversando con i giornalisti al termine della riunione dell’Ue e della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac).

Secondo il sottosegretario “l’accordo Ue-Mercosur sarà vantaggioso sia per l’Italia sia per i quattro Paesi dell’America Latina, Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguai”. Riguardo alle preoccupazioni delle associazioni agricole Merlo ha aggiunto che “si deve cercare di riuscire ad arrivare ad un accordo, bisogna guardare un po’ più in là dei settori perché altrimenti non si potrebbe fare nulla. Tutti dobbiamo capire che qualcuno deve cedere qualcosa, altrimenti non si può fare nessun accordo”.

Alla domanda se il ministro Luigi Di Maio sia o meno d’accordo il sottosegretario ha aggiunto: “Non ho parlato con lui, domandate a lui”.