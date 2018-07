CARACAS – La amenaza de Diosdado Cabello sobre un posible proceso revocatorio contra los diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN) ha generado múltiples respuestas de los parlamentarios. Sin embargo, estas respuestas no han tenido un único discurso, dejando entrever que la oposición no tiene planteada una estrategia para este escenario, además de dejar en evidencia las diferentes visiones que tienen los partidos que adversan al Gobierno.

El presidente de la AN, Omar Barboza, intentó darle la vuelta a la situación, planteando que en vez de un revocatorio contra los diputados, debería realizarse un revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Una estrategia que no le dio resultados a la oposición cuando lo intentó en 2016, puesto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió el proceso previo a la recolección del 20% de las firmas requeridas.

El primer vicepresidente de la AN, Julio Cesar Reyes, también se pronunció al respecto. El segundo a la cabeza del parlamento retó al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, a convocar el proceso. En este sentido, el diputado de Avanzada Progresista (AP) afirmó que la coalición Concertación por el Cambio defenderá “los curules de la soberanía popular”.

Para que el referendo revocatorio contra cualquier persona que ostente un cargo público pueda llevarse a cabo, los votos a favor del proceso deben superar a los que obtuvo el funcionario en su elección. Es por esto, que el diputado Alfonso Marquina instó a Cabello a impulsar el proceso “que vea cómo hace para lograr esa altísima votación que tuvimos los diputados”.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) manifestó que en las filas del chavismo ya tienen “los cálculos hechos” para llevar a cabo el proceso revocatorio. En este sentido, Cabello señaló: “según la Constitución, todos los cargos son revocables, es constitucional y políticamente correcto”.