CARACAS.- La crisis venezolana ha posicionado la migración como una de las mejores opciones para que los venezolanos obtengan una mejor calidad de vida y oportunidades de surgir en la vida. En el caso de los especialistas en materia de salud, médicos, se están viendo obligados a irse del país ya que suelen trabajar con falta de insumos, estructuras deficientes y constantes quejas por razones salariales.

El más reciente estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que la salida de profesionales del gremio se tradujo en la baja del 25% del total de los graduados en el tema. Este estudio tiene como finalidad, arrojar un número o porcentaje de galenos que han decidido exportar su talento y exponer sus motivos.

El planteamiento, llamado “Diáspora Médica Venezolana en números”, incluyó entrevistas, las cuales fueron llevadas a cabo por el portal Proiuris, en la cual fue entrevistado el médico internista e infectólogo, además de profesor de la UCV, Julio Castro, quien describió que la principal motivación para irse es que a los profesionales de la salud les resulta “frustrante afrontar las precarias condiciones de los hospitales”.

Destacando que si bien las remuneraciones salariales son uno de los motivos de la partida de muchos de los médicos, el médico internista alegò que no es el motivo principal, dando a entender que la vocación del venezolano por ejercer su labor es por mucho superior.

Sin embargo, casos como que tienen que operar y no hay bisturí o no tienen otras herramientas básicas para poder trabajar bien son los motivos principales para que no les resulte rentable continuar ejerciendo en Venezuela.

Según las declaraciones obtenidas, Colombia, Chile, Estados Unidos y España son los principales países a los que migran los médicos venezolanos. También, Castro cerró asegurando que del total de migrantes relacionados al sector salud, el 30% no está ejerciendo actualmente en la materia.