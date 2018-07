LIMA. – La compagnia peruviana Macusani Yellowcake, sussidiaria della canadese Plateau Energy, ha reso noto di aver scoperto a Puno un giacimento contenente circa 2,5 milioni di tonnellate di litio di alta densità. Lo riferisce Radio Rpp di Lima. Nel corso di una conferenza stampa Ulises Solís, direttore generale di Macusani Yellowcake, ha aggiunto che durante l’esplorazione del deposito sotterraneo Falchani, sono state rinvenute risorse di uranio per oltre 56.000 tonnellate.

“Le esplorazioni proseguiranno – ha aggiunto – e tutto lascia ritenere che ci troviamo di fronte forse al giacimento di litio più grande del mondo”. Se così fosse, ha proseguito Solís, “si prevedono investimenti per 800 milioni di dollari” per estrarre il litio e l’uranio. “Se il Perù entra nel club dei produttori di litio – ha infine detto – il primo passo sarà di costruire una raffineria”.

Dopo aver ricordato che il 90% di questo tipo di impianti si trova in Cina, Solís si è chiesto: “E perché non la facciamo qui a Puno una raffineria? Potremmo portare qui anche il litio di Argentina, Bolivia e Cile per purificarlo e poi esportarlo. Quindi potremmo negoziare con produttori di auto elettriche l’apertura di un impianto in questa regione”.