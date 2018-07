ROMA. – Accudiscono i nonni quando rimangono da soli, le si vede passeggiare per strada con andatura più lenta per star dietro all’anziano di turno, si sostituiscono ai figli e ai nipoti nelle cure a domicilio dei vecchietti. Sono le cosiddette badanti, donne spesso straniere diventate un pilastro per tante famiglie italiane. Oggi però, “a causa dei restringimenti previsti per gli immigrati” iniziano a scarseggiare.

A lanciare l’allarme è il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo che spiega: “Le badanti non vengono più e questo è un problema per gli anziani. Senza di loro, senza l’assistenza domiciliare o senza la creazione di forme alternative di co-housing non possono più stare a casa loro e c’é un tasso di mortalità in aumento”.

Nel corso di una visita del premier Giuseppe Conte alla comunità di Trastevere, Impagliazzo ha affrontato il problema con il presidente del Consiglio in persona: “Abbiamo proposto di inserire nel decreto flussi, che spero sia fatto entro il 2019, non meno di 50 mila visti per motivi di lavoro”. Il nodo, infatti, secondo Sant’Egidio è il “blocco sostanziale del decreto flussi che non viene rinnovato dal 2011”.

Tra le richieste a Conte anche la garanzia del “rinnovo del protocollo per i prossimi corridoi umanitari per i siriani e gli africani del Corno d’Africa. Gli abbiamo lasciato un promemoria, ora vedremo i risultati”, chiosa Impagliazzo. La fotografia dei nonni d’Italia scattata questa mattina nel corso della conferenza stampa a Trastevere è a tinte fosche.

Nel Bel Paese “sta crescendo l’isolamento degli anziani sia perché aumentano, sia perché le reti che li proteggevano si stanno indebolendo. Un anziano su quattro è solo, non ha nessuno che lo assista o che potrebbe assisterlo. Si sta affermando un modello che va contro le nostre tradizioni e che consiste nel creare troppe Rsa e ospizi. Il modello italiano invece permetteva all’ anziano di vivere a casa, accudito dalla famiglia, dai parenti e dai vicini. A fronte dell’indebolimento di queste reti serve creare soluzioni alternative tra cui la prima é aumentare il numero delle badanti”, afferma il presidente di Sant’Egidio.

Secondo i dati divulgati dalla Comunità, i vecchietti che vivono soli in Italia sono 3,8 milioni, il 33% del totale. La percentuale sale di molto a Roma dove si attesta al 41%, ovvero 250 mila persone. Nella fascia di popolazione italiana con più di 85 anni è il 52,2% ad abitare da sola.

(di Paola Lo Mele/ANSA)