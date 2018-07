(ANSA) – ROMA, 18 LUG – “La Farnesina conferma che il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha fatto pervenire al Vice Presidente della Commissione e Alto Rappresentante, Federica Mogherini – conformemente a quanto anticipato – una lettera in cui viene indicato che da parte italiana non vengono più ritenute applicabili, anche alla luce delle conclusioni del Consiglio Europeo del 28 giugno, le attuali disposizioni del “piano operativo” della missione Eunavformed Sophia, che individuano esclusivamente l’Italia come luogo di sbarco dei migranti che vengono soccorsi dalle proprie unità”. Lo afferma una nota del ministero degli Esteri. “Il Ministro Moavero ha conseguentemente dato istruzioni al Rappresentante italiano al Comitato Politico e di Sicurezza – aggiunge – perché alla riunione di domani sollevi la questione della necessità della modifica del ‘piano operativo’ di Eunavformed Sophia per la parte relativa all’individuazione del porto di sbarco”.