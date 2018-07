(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Una partita di calcio fra la nazionale attori e quella dei magistrati per ricordare il 26mo anniversario del sacrificio del giudice Paolo Borsellino e dei 5 componenti della sua scorta. Si gioca a Marsala con il patrocinio della Lega di Serie B. Proprio a Marsala, città nella quale dal dicembre 1986 Borsellino diresse la Procura della Repubblica. L’incontro fa parte di una due giorni di eventi (tra i quali anche una tavola rotonda coi vertici ANM sul tema: “Borsellino: il coraggio e l’impegno”) volte a commemorare il tragico sacrificio di 26 anni fa. Per la Nazionale Attori, a disposizione del ct Nando Orsi ci saranno fra gli altri Giulio Base, Danilo Brugia, Luca Capuano, Ninetto Davoli, Alessio Di Clemente, Domenico Fortunato, Francesco Giuffrida, Lorenzo Guidi, Enrico Lo Verso, Franco Oppini, Fabrizio Rocca, Raimondo Todaro. In campo anche Damiano Tommasi, ex giocatore della Roma e della Nazionale e attuale Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. (ANSA).