(ANSA) – ROMA, 18 LUG – E’ prevista per domani con inizio alle ore 14 nella sede di Via Rosellini di Milano un’assemblea della Lega di Serie A. Tra i punti all’ordine del giorno, informa un comunicato della stessa Lega, l’offerta al mercato dei diritti non esclusivi della Lega di Serie A per il periodo 2018-2021. Verranno inoltre nominati i componenti dell’organismo di vigilanza, conferito l’incarico alla società di revisione e discussi gli accordi di sponsorizzazione per il prossimo triennio.