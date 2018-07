(ANSA) – BERGAMO, 18 LUG – A 18 giorni dall’inizio della campagna abbonamenti, i tifosi dell’Atalanta che hanno rinnovato la tessera veleggiano verso quota 10 mila. Alle ore 12 di oggi, esercitate 9.549 prelazioni ordinarie e speciali (con cambio posto). Il diritto di prelazione è esercitabile fino a sabato 21 luglio, quando in occasione del match di Bergamo con l’Hertha Berlino (ore 20.30) valido per il XXIV Trofeo “Achille e Cesare Bortolotti” il punto vendita allestito all’interno dello stadio resterà aperto dalle 10 alle 14 per le sole prelazioni ordinarie, cioè con conferma di settore e posto della scorsa stagione. La vendita libera comincerà il 25 luglio per chiudersi l’8 agosto. Nel 2017-2018 gli abbonati totali erano 14.162. Il club ha poi ufficializzato la cessione in prestito al Pescara di Gaetano Monachello. L’attaccante mancino classe ’94 è reduce da una stagione cadetta a metà fra Palermo (5 presenze e 1 gol) e Ascoli (21 e 7); in quella precedente, le sue squadre erano state il Bari e dal mercato invernale la Ternana.