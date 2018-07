(ANSA) – TORINO, 18 LUG – Cristiano Ronaldo saluta i nuovi tifosi della Juventus e i social lo ‘inondano’ di apprezzamenti. In appena tre ore, il post dell’attaccante bianconero su Instagram ha ottenuto oltre 4 milioni e 200mila like. “Sei il benvenuto”, “Legend”, “farai la storia”, sono alcuni dei commenti dei suoi fan. Tra questi anche alcuni tifosi del Real Madrid: “Ci mancherai”, scrive un tifoso madridista a dispetto di chi, e non sono comunque pochi, si sente tradito dalla decisione del giocatore di lasciare la Spagna.