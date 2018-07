(ANSA) – MILANO, 18 LUG – A Milano nascono gli angeli dei turisti, che nel periodo estivo daranno indicazioni e informazioni ai visitatori che arrivano in città da ogni parte d’Italia e del mondo. Il progetto è stato promosso dai City Angels, l’associazione di volontari di solito impegnati nel presidio delle strade cittadine e in molte altre iniziative, insieme all’associazione degli albergatori milanesi di Confesercenti, con il patrocinio del Comune. Alcune zone nevralgiche della città, da oggi e per 30 giorni, dalle 14 alle 22, saranno presidiate da due Tourist Angels pronti a rispondere alle richieste dei turisti. Il progetto partirà con una fase sperimentale nelle zone della Stazione Centrale, piazza Lima e porta Venezia, per poi allargarsi ad altre zone, con l’obiettivo di coprire i punti con maggiore afflusso di turisti e i 12 mesi dell’anno, quindi non solo il periodo estivo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Comune nei primi 4 mesi del 2018 a Milano città sono arrivati poco più di 2 milioni di turisti.