(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Simone Bolelli si qualifica per i quarti di finale dello “SkiStar Swedish Open”, torneo Atp con un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 32enne bolognese, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato per 7-6 (10-8) 6-3, in un’ora e 54 minuti di gioco, l’argentino Diego Schwartzman, numero 12 Atp e prima testa di serie del torneo. Bolelli incontrerà ora lo svizzero Henri Laaksonen, ripescato in tabellone come lucky loser, che ha superato con un doppio 6-2 Matteo Berrettini.