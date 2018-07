(ANSA) – LONDRA, 18 LUG – La Bbc dovrà risarcire sir Cliff Richard, 77 anni, leggenda della musica pop britannica, per aver violato la sua privacy (e di fatto la sua presunzione d’innocenza) nella copertura giornalistica del caso dei sospetti di pedofilia avanzati contro l’artista, ma caduti nel nulla. Lo ha deciso l’Alta Corte del Regno Unito a conclusione della causa intentata da Richard contro l’emittente pubblica britannica. Il giudice Anthony Mann ha stabilito un indennizzo pari a 210.000 sterline, per il 65% a carico della BBC e per il 35% della polizia della contea dello Yorkshire, che condusse l’indagine e fece trapelare indiscrezioni. Secondo Mann, la privacy di Richard subì “una grave invasione” e la Bbc diede conto della vicenda in forma “sensazionalistica”. Il giudice non ha escluso il diritto d’ulteriori risarcimenti in separata sede. ‘Sir Cliff’ ha detto di sentirsi soprattutto moralmente compensato per una ferita che, tuttavia, ha definito irrimediabile.