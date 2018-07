(ANSA) – MADRID, 18 LUG – La famiglia del dittatore Francisco Franco, morto nel 1975, minaccia di denunciare per “profanazione di tomba” il governo del premier socialista Pedro Sanchez se andrà avanti con il progetto di spostare i resti del ‘caudillo’ dal mausoleo del Valle de los Caidos, dove si trovano da 43 anni, in un cimitero normale, riferisce la stampa spagnola. Nonostante l’opposizione dei pronipoti di Franco Sanchez ha ribadito davanti al parlamento di voler procedere “in breve” al trasferimento della salma del ‘generalissimo’ che soffocò con l’aiuto di Adolf Hitler e di Benito Mussolini nel sangue della Guerra Civile del 1936-39 la giovane seconda repubblica spagnola prima di imporre al paese 40 anni di dittatura. Secondo El Mundo la famiglia ha smentito di avere raggiunto un accordo con il governo come indicato oggi citando fonti vicine all’esecutivo da alcuni media. Domenica più di mille nostalgici del franchismo si sono radunati attorno al mausoleo a nord di Madrid per denunciare il progetto del governo.