(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Per la prima volta dopo una guerra lunga 20 anni e una pace firmata il 9 luglio scorso, un aereo dell’Ethiopian Airlines ha ‘riavvicinato’ Etiopia ed Eritrea ed è atterrato ad Asmara. A bordo, come ha riferito Al Jazeera, c’erano soprattutto persone separate dalle loro famiglie a causa del conflitto. L’aereo è partito dall’aeroporto di Addis Abeba-Bole dopo una cerimonia per inaugurare lo storico volo. Vista la forte richiesta di collegamenti tra i due Paesi, la compagnia ha fatto partire due voli a 15 minuti l’uno dall’altro. Secondo Al Jazeera, prima della guerra l’Etiopia ha espulso più di 70 mila eritrei e l’Eritrea ha fatto lo stesso, creando separazioni tra le famiglie.