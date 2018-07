(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano ospiterà sabato 17 novembre (ore 20.45) Italia-Portogallo: sarà il quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega A della Nations League, la nuova competizione Uefa che vedrà l’Italia fare il suo esordio venerdì 7/9 a Bologna con la Polonia per poi far visita il 10 a Lisbona ai lusitani e il 14 ottobre a Chorzow ai polacchi. La nuova competizione si articola su 4 categorie, dalla A alla D: l’Italia è inserita nella Lega A, che comprende le 12 nazionali col ranking Uefa più alto suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno. Nelle giornate in cui non sarà impegnata nel torneo, la Nazionale disputerà due amichevoli con Ucraina (Genova, mercoledì 10 ottobre ore 20.45) e Usa (sede da stabilire, martedì 20 novembre). La formula del torneo prevede gare di andata e ritorno e la vincente di ciascun girone si qualificherà per la fase finale a 4 (semifinali e finali) in programma nel giugno 2019. La Nations League metterà inoltre in palio gli ultimi quattro posti per Euro 2020.