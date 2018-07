(ANSA) – LONDRA, 18 LUG – E’ stato riconosciuto colpevole di fronte alla corte di Old Bailey di terrorismo il ventenne londinese di fede islamica accusato d’aver pianificato un attentato suicida contro Theresa May con l’idea di far esplodere una bomba artigianale dinanzi a Downing Street per poi cercare d’accoltellare, e forse decapitare, la premier britannica. Il profilo di Naaimur Zakariyah Rahman, residente nella zona Nord di Londra, emerso durante il processo è quello di un simpatizzante dell’Isis radicalizzatosi di recente. Pare fosse stato incoraggiato da uno zio unitosi a suo tempo ai jihadisti in Siria. Era stato arrestato il 28 novembre 2017, prima di poter concretizzare i suoi progetti e dopo essersi fatto intercettare da un agente dell’MI5 infiltratosi sul servizio di messaggeria Telegram. Rahman era stato catturato insieme al 21enne Mohammed Aqib Imran non risultato allora coinvolto nel presunto piano per uccidere la premier Tory, ma accusato d’aver a sua volta progettato “azioni terroristiche all’estero”.