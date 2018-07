ROMA. – E’ il giorno dell’addio alla Roma di ALISSON BECKER. Il portiere brasiliano, nell’attesa dell’ufficializzazione, vestirà la maglia del Liverpool e ritroverà il compagno di squadra Salah. L’accordo con i ‘Reds’ è sulla base di 69 milioni di euro, più sette di bonus, pagabili i due rate. Il giocatore è già partito per l’Inghilterra, dove verrà sottoposto alle rituali visite mediche. Alisson stabilisce un record: è il portiere più pagato nella storia del calcio.

A questo punto, il Chelsea dovrà darsi da fare per trovare un portiere in grado di non far rimpiangere il belga Thibaut COURTOIS, promesso al Real Madrid. Adesso la Roma, che si è visto soffiare PERIN dalla Juve, dovrà attrezzarsi per ‘chiudere la propria porta’: i nomi caldi sono sempre quelli di AREOLA e dello svedese OLSEN, che gioca nel Copenaghen; di certo c’è che, in questo momento, è MIRANTE il titolare in pectore.

La cessione di Alisson spezza il cuore di tantissimi tifosi di fede giallorossa, che hanno già visto partire NAINGGOLAN nel corso dell’estate, in direzione Inter. A questo punto, la Roma è pronta per l’assalto a un forte esterno d’attacco, visto che dispone di un tesoretto da poter reinvestire. CHIESA della Fiorentina è il nome caldo, tramonta ogni giorno di più l’ipotesi BERARDI, che potrebbe finire proprio ai viola.

Anche PEROTTI può partire per indossare la maglia di Valencia o Villarreal. Giornata fitta di incontri per il ds della Juve, Fabio Paratici, che a Milano ha visto l’intermediario Fali Ramadani per parlare della ormai certa cessione di RUGANI al Chelsea di Sarri. Il club inglese, inoltre, sta preparando l’assalto a HIGUAIN. Il cartellino di Rugani viene valutato 50 milioni di euro, il Chelsea chiederebbe un ritocco verso il basso, per arrivare a 40 e inglobare anche il ‘Pipita’, pagando il tutto 100 milioni di euro. Intanto, Simeone ha messo il veto alla cessione di GODIN, al quale era interessata la Juve.

Capitolo milanesi: l’Inter potrebbe perdere VECINO che può essere rimpiazzato dal croato BADELJ, nei giorni scorsi accostato al Milan. E, a proposito dei rossoneri, la sentenza del Tas di domani può spostare gli equilibri e cambiare il destino di alcuni big: primo fra tutti BONUCCI, corteggiato dal PSG, ma anche quello di SUSO, al quale è interessato il Napoli di Ancelotti. Il Genoa insiste per BERTOLACCI, ma Gattuso vuole tenerselo.

All’estero è sempre molto calda la pista che porta HAZARD al Real Madrid, anche se il Chelsea non vuole svendere l’asso belga e chiede almeno 200 milioni di euro per il cartellino. Hazard potrebbe finire anche nella trattativa per Courtois, l’anno prossimo in scadenza di contratto e dunque valutato meno del previsto (circa 35 milioni di euro).

Infine, THIAGO MOTTA allenerà la squadra Under 19 del PSG, club nel quale ha militato dal 2012 fino alla fine della passata stagione, quando ha deciso di appendere le scarpe al chiodo.