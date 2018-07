CITTA’ DEL MESSICO. – Un attivista sociale messicano, coordinatore del Comitato per la difesa dei diritti degli indigeni (Codedi) è stato sequestrato e ucciso a Salchi, nel distretto di Pochutla dello Stato di Oaxaca. Lo riferisce il quotidiano La Jornada. Abraham Ramírez, portavoce del Codedi, ha indicato che l’uomo, Abraham Hernández González di 42 anni, era stato portato via a forza da alcuni uomini in tenuta militare e col volto coperto dall’hotel in cui lavorava, e fatto salire su un furgone.

Il suo cadavere è stato rinvenuto a Cuatunalco, crivellato di colpi di arma da fuoco e con segni di tortura. Ramírez ha ricordato che questo omicidio segue nella zona quello nello scorso febbraio nella Sierra Sur di tre altri membri della Codedi, fra cui un giovane di 17 anni.