L’AVANA. – Un incendio scoppiato nell’impianto di trattamento delle acque dell’Ospedale di Oncologia e Radiologia di L’Avana ha provocato l’evacuazione immediata di 108 pazienti; non si sono comunque registrate vittime. Lo scrive il quotidiano Granma.

Mentre i vigili del fuoco erano impegnati a circoscrivere le fiamme, i pazienti – riferisce il giornale – sono stati trasportati in altri istituti sanitari della capitale, passando anche attraverso le finestre dell’edificio, dando precedenza a quelli che dovevano sottoporsi a trattamenti oncologici urgenti o che erano stati appena operati.

Da parte sua il ministro della Sanità pubblica, Roberto Morales Ojeda, ha dichiarato ai giornalisti che “è stata aperta una inchiesta per determinare le cause del sinistro. Dovremo in seguito ricostruire la struttura facendo in modo che sia migliore di prima.”