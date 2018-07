(ANSA) – MILANO, 19 LUG – Oggi il Consiglio comunale si esprimerà sulla delibera di candidatura di Milano ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Poi che “vinca chi deve vincere – commenta il sindaco Giuseppe Sala, parlando della seduta di oggi nel corso della presentazione del suo libro, ‘Milano e il secolo delle città’ – ma Milano ha un dossier straordinario, una credibilità straordinaria ed è la città che piace molto al Cio”. Milano si candida perché “pensiamo che le Olimpiadi potrebbero essere un evento importante per la città, che con Expo ha già dimostrato di saperli gestire – ha aggiunto -. Rimarrà come eredità un grande palazzetto e il villaggio olimpico, realizzato in un ex scalo ferroviario, che poi ospiterà residenze a prezzi accessibili”. Parlando della competizione con Torino Sala ha ricordato che il dossier di Milano “si apre a collaborazioni, mentre quello di Torino no, “ma ovviamente noi crediamo di essere i più credibili per vincere”.