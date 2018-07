(ANSA) – BANGKOK, 19 LUG – Il primo giorno a casa dei 12 ragazzi thailandesi recuperati con il loro allenatore dalla grotta Tham Luang è stato caratterizzato da una visita a un tempio buddista locale, dove il gruppo di giovani calciatori ha pregato con l’auspicio di ottenere protezione dalla sfortuna in futuro. Alla visita al tempio Wat Pra That Doi Wao, al confine con la Birmania, hanno partecipato tutti a parte uno dei giocatori, che non è buddista. I componenti della squadra, che ieri hanno parlato per la prima volta in pubblico, avevano già detto che era loro intenzione farsi monaci per un breve periodo in onore del volontario ex Navy Seal rimasto senza ossigeno nella preparazione del loro recupero. Durante la conferenza stampa i ragazzi sono apparsi sinceramente commossi nel ricordo dell’uomo.