(ANSA) – BARLETTA, 19 LUG – Un 84enne è stato ucciso a coltellate nell’abitazione che l’anziano condivideva con il figlio 45enne, in via delle Belle Arti a Barletta. Sul luogo sono intervenuti operatori del 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo, e i carabinieri, coordinati dal pm di turno del Tribunale di Trani. Il figlio della vittima sarebbe stato portato in caserma.