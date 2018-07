(ANSA) – AOSTA, 19 LUG – Erano alpinisti esperti e ben equipaggiati Lukas Kendlbacher, austriaco di 28 anni, e Stefanie Frommelt, venticinquenne tedesca. I loro corpi senza vita sono stati recuperati ieri sul Cervino, dopo una caduta di 1.300 metri dalla vetta. Sono stati identificati solo oggi, dopo il rinvenimento dei loro documenti. Partiti in giornata dal rifugio Duca degli Abruzzi all’Oriondé, a 2.802 metri di quota, avevano raggiunto alcune ore dopo la vetta (4.478 metri). Proprio da lì, ha ricostruito il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, la coppia è precipitata: forse in un momento di deconcentrazione dopo la grande fatica, verso mezzogiorno uno è scivolato, trascinando con sé l’altro. Erano legati in cordata e calzavano i ramponi. A dare l’allarme è stata una guida alpina che li aveva incontrati in cima e pochi minuti dopo, quando aveva iniziato la discesa, li ha visti cadere. I due alloggiavano da qualche giorno in un albergo nel comune di Valtournenche, dove avevano fatto già un’altra uscita alpinistica, catturata sul proprio Instagram da Stefanie Frommelt, insieme a un altro momento di spensieratezza in un parco giochi ai piedi del Cervino.(ANSA).