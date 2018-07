(ANSA) – RIMINI, 19 LUG – Un bimbo di 3 anni è stato investito questa mattina a Rimini su viale Tiberio mentre attraversava sulle strisce pedonali con il babbo. Il piccolo soccorso dal 118 è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena ed è ricoverato in Rianimazione ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. Secondo una prima ricostruzione il piccolo camminava vicino al padre che spingeva un passeggino sulle strisce. L’auto, una monovolume condotta da un disabile residente nel Veneziano, si è fermata per far passare l’uomo e senza vedere il bambino è ripartita: l’automobilista si è fermato una seconda volta quando ha avvertito il sobbalzo della ruota che ha travolto il bimbo. Quando è stato soccorso non presentava lesioni visibili ma per escludere traimi da schiacciamento è tenuto in Rianimazione. Le indagini della Municipale dovranno appurare l’esatta posizione del piccolo e se si trovasse di fianco oppure dietro al babbo che procedeva sulle strisce.(ANSA).