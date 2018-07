(ANSA) – BOLOGNA, 19 LUG – Punta sul ‘fair-play’ il prossimo campionato di pallavolo, giunto alla 74/a edizione e ribattezzato ‘Serie A Credem Banca’. Nella stagione alle porte – presentata a Bologna nel parco agroalimentare di Fico Eataly World – il volley tricolore avrà un occhio particolare alle ‘buone azioni’ con l’introduzione del ‘cartellino verde’ in modo da spingere i giocatori dei tornei di A e A2 ad ammettere eventuali tocchi a muro. L’edizione 2018-2019 del massimo campionato partirà il 14 ottobre con i campioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia – a giocare in casa contro la Top Volley Latina. Oltre all’introduzione del ‘cartellino verde’, tra le novità l’integrazione delle chiamate ‘Video Check’ e la riduzione dei time out discrezionali in via sperimentale in Supercoppa e Coppa Italia. Sempre a Bologna, l’Assemblea della Lega Pallavolo Serie A ha rieletto presidente Paola De Micheli e votato il nuovo CdA De Micheli era stata votata per la prima volta presidente di Lega il 20 luglio 2016.