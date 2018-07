(ANSA) – MILANO, 19 LUG – E’ previsto per domani mattina, dopo le 11, l’annuncio della decisione del Tas sull’appello del Milan contro l’esclusione per una stagione dalle coppe europee decisa dalla Camera giudicante della Uefa. E’ quanto apprende l’ANSA. L’udienza è ancora in corso e probabilmente si concluderà oltre le 18, orario inizialmente previsto per la conclusione dell’audizione.