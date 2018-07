(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Seconda partita e seconda vittoria per gli azzurrini all’Europeo Under 19 in corso a Vaasa in Finlandia. L’Italia ha battuto il Portogallo 3-2 grazie ai gol di Capone, Scamacca e Frattesi guadagnandosi il primato nel Gruppo A. Semifinale vicina, contro la Norvegia domenica basterà il pari.