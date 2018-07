SAN PAOLO. – Fino a pochi giorni fa, Denis César Furtado era una delle star della chirurgia plastica brasiliana, con più di 600 mila followers nei social, dove era noto come “Doctor Bumbum” (Dottor Natiche). Ora invece è un latitante ricercato dalla polizia, dopo la morte più che sospetta di una delle sue pazienti. Lilian Calixto, una dirigente bancaria 46enne di Cuiabà (Brasile centrale) è morta sabato scorso in un ospedale di Rio de Janeiro, poche ore dopo essersi sottoposta ad un intervento alle natiche nella residenza del dottor Furtado, nell’esclusivo quartiere di Barras da Tijuca.

Secondo i media locali, la morte di Calixto sarebbe legata alle condizioni precarie in cui operava il “Dottor Natiche”, nonché al suo uso abusivo di Ppma (polimetilmetacrilato), una materia plastica usata in minuscole quantità (microsfere) per ridurre rughe e cicatrici. Le telecamere di sicurezza dell’ospedale dove è morta Calixto hanno confermato che la donna è stata ricoverata d’urgenza dal “Dottor Natiche”, la madre del medico, Maria Fatima Barros, e la sua fidanzata 19enne, Renata Fernandes, l’unica finora arrestata dalla polizia brasiliana.

Successive inchieste dei media hanno rivelato che Furtado non si era mai specializzato in chirurgia plastica, che sua madre è un medico sospeso dal suo ordine professionale e che era destinataria di dieci cause penali a Rio, una delle quali per omicidio, e di altre quattro a Brasilia.