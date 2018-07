(ANSA) – Firenze, 19 LUG – “Sentenza del Tas? raggiungere l’Europa sarebbe un bel premio. Ma se non sarà così dirò ai giocatori che sul campo siamo arrivati ottavi e l’Europa non ci spetta. Se ci sono delle regole, però, vanno rispettate, quindi la nostra società la meriterebbe”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli a Sky in attesa insieme alla sua squadra della sentenza del Tas.