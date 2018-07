(ANSA) – ROMA, 19 LUG – “Sono davvero felice, è un sogno diventato realtà indossare una maglietta così prestigiosa per un club di queste dimensioni, abituato a vincere sempre”. Ecco le prime parole da giocatore del Liverpool di Alisson che in tarda serata è rientrato a Roma in contemporanea con l’annuncio ufficiale della sua cessione da parte della Roma. ”Per quanto riguarda la mia vita e la mia carriera – aggiunge il portiere della Nazionale brasiliana – è un grande passo per me far parte di questo club e di questa famiglia. Puoi essere certo che darò tutto me stesso. Giocherò con il cuore dando tutto come ho fatto in questi due anni a Roma”. Saluti ad Alisson anche dalla Roma via twitter: ”Grazie di tutto @AlissonBecker e in bocca al lupo per la tua nuova avventura”.