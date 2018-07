(ANSA) – ROMA, 20 LUG – A Carnoustie è iniziato il secondo round della 147/a edizione dell’Open Championship di golf, terzo major stagionale. Dopo il primo giro i bookmakers hanno indicato Jon Rahm e Rory McIlroy (ieri 8/i) come i grandi favoriti al titolo. Già in campo il nordirlandese, chiamato a recuperare 3 colpi al leader Kevin Kisner. Sul green pure Justin Thomas (n.2 mondiale) e Francesco Molinari (18/o al termine della prima manche). Mentre Tiger Woods scenderà in campo tra poche ore. Attesa pure per Dustin Johnson, a rischio eliminazione.