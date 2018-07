(ANSA) – CAGLIARI, 20 LUG – Momenti di paura durante la notte a Selargius, alle porte di Cagliari, per un vasto incendio scoppiato in un campo rom. Due abitazioni sono state distrutte dalle fiamme e situazione di pericolo per tutto il piccolo villaggio a ridosso della strada Statale 387, anche per la presenza nelle strutture di bombole del gas. L’incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe divampato poco dopo la mezzanotte per cause ancora da chiarire, probabilmente accidentali. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero persone ferite o intossicate dal fumo sprigionato dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre: per loro un lavoro intenso durato qualche ora. Una relazione su quanto accaduto è stata già preparata e girata agli inquirenti: sul posto anche i carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena (Cagliari). (ANSA).