(ANSA) – ROMA, 20 LUG – “Savona è un ministro importante del nostro governo: aspettiamo di capire di cosa si tratta. Nel contratto di governo abbiamo già previsto fattispecie di questo tipo: ministri eventualmente coinvolti devono informare tutto il Cdm e anche il Paese per fare valutazioni di merito”. Lo dice il sottosegretario Stefano Buffagni a TgCom24. “Io sono il più garantista nel M5s. E’ necessario aspettare, non urlare a facili allarmismi. Chi sbaglia paga, non creiamo un giacobinismo inutile. Il codice etico lo abbiamo e lo rispettiamo”.