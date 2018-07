(ANSA) – PARIGI, 20 LUG – Nuova tegola sul caso Benalla: per Le Monde, il collaboratore del presidente Macron accusato di violenze contro dei ragazzi durante le manifestazioni del 1 maggio, aveva dal 9 luglio una dependance dell’Eliseo in uno dei quartieri più chic di Parigi, nel 7/o arrondissement. Prima, l’uomo ora in stato di fermo abitava nell’hinterland : nulla a che vedere con la nuova residenza ‘presidenziale’ che ha conservato anche durante le due settimane di stop dal lavoro comminate dall’Eliseo, prima della procedura di licenziamento.