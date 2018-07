(ANSAmed) – TEL AVIV, 20 LUG – Il premier ungherese Viktor Orban ha concluso la sua visita ufficiale in Israele recandosi al Muro del Pianto di Gerusalemme. La’, accompagnato dalla moglie e dal rabbino Shmuel Rabinovic , ha letto brani dei Salmi. ”In passato sono stato qua in visita e le mie preghiere sono state esaudite” ha affermato il premier. ”Continuero’ ad essere un sostenitore di Israele, malgrado cio’ non sia facile di fronte alla opposizione che c’e’ nel mondo”. La visita di Orban – che ha stretto rapporti personali di amicizia col premier Benyamin Netanyahu – ha diviso l’opinione pubblica e sulla stampa sono comparsi commenti molto critici di cui si e’ fatto portavoce anche il capo dello Stato Reuven Rivlin. Ieri al Museo dell’Olocausto Yad va-Shem di Gerusalemme alcuni dimostranti si sono parati di fronte al suo convoglio. La radio statale ha rivelato che durante la visita e’ stata esaminata la possibile costruzione di una gasdotto che porti gas naturale dai giacimenti di Israele in mare verso la Ungheria.