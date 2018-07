(ANSA) – LATINA, 20 LUG – Un ragazzo di 14 anni è stato colpito a un occhio da una fiocina di un fucile da sub. L’incidente si è verificato questo pomeriggio a Sperlonga. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Secondo le prime informazioni la vittima è un ragazzo di nazionalità inglese, che rischia ora di perdere l’occhio. Il giovane è stato soccorso e trasferito in ospedale in eliambulanza.