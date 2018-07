Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

CINEMA ITALIA (Film)

Rocco Chinnici – E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte

(Biografico Drammatico, 2018)

Regia: Michele Soavi

Interpreti: Sergio Castellitto, Cristiana Dell’Anna, Manuela Ventura

Il film tv “Rocco Chinnici”, tratto dal libro di Caterina Chinnici “E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte”, racconta dal punto di vista privilegiato di una figlia, anch’essa divenuta magistrato, il “padre” del pool antimafia. E’ l’attore Sergio Castellitto che dà volto e anima al giudice Chinnici, integerrimo uomo di Stato ma anche padre attento e affettuoso, assassinato dalla mafia a Palermo nel luglio del 1983. Rocco Chinnici costituì il primo gruppo di magistrati impegnati a contrastare le organizzazioni criminali.

Il film narra la vita professionale di Chinnici, ma anche il romanzo di formazione di Caterina Chinnici, giovane donna del sud che negli anni ’70, decide di diventare magistrato come suo padre. Il racconto di un rapporto esclusivo tra un padre e una figlia che insieme conducono una doppia battaglia quotidiana, quella professionale in nome della legalità e della giustizia, e un’altra, non meno complessa, sul versante privato, dove entrambi cercano di mantenere la normalità di una famiglia la cui vita di fatto è stravolta e limitata da un pericolo incombente.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 23 Luglio 2018

Arte. A Villa Valmarana ai Nani, in Veneto, a Vicenza, ideata dall’architetto rinascimentale Andrea Palladio e affrescata dai Tiepolo, padre e figlio, eccezionali pittori del Settecento.

Territorio. Sono le sponde, le storie e i personaggi del Lago di Garda, i protagonisti della rubrica tratta dalla serie Lungo il fiume e sull’acqua. Un viaggio inconsueto lungo uno dei bacini lacustri più nobile e antico d’Italia.

Italiani. Pippo Baudo per oltre 50 anni è stato il presentatore dei più importanti show targati Rai: da Domenica In e Canzonissima fino a Fantastico e Sanremo, che ha presentato per ben 13 volte.

• Martedì 24 Luglio 2018

Arte. Sfogliando il libro delle Dimore Storiche, si raggiunge Thiene, un paesino del Veneto, dove la vita da secoli si è sviluppata intorno all’imponente Castello: scuderie con colonne marmoree, camini veneziani, saloni maestosi, sotterranei con cisterne, camere da letto arredate come secoli fa.

Territorio. Il viaggio sul Garda procede fino alla cittadina di Gardone, dove troneggia il Vittoriale, casa mausoleo del vate Gabriele D’Annunzio. Pochi km più avanti, la nobile tradizione artistica gardesana viene sottolineata dall’incontro con Erika Blanc, grande attrice di cinema e teatro.

Italiani. Attraverso le testimonianze dei suoi illustri colleghi e i filmati tratti dal prezioso archivio Rai, si rivivono i momenti più divertenti della bellissima carriera di Pippo Baudo, iniziata nel 1960.

• Mercoledì 25 Luglio 2018

Arte. Immersa in 300 ettari di vigneto, la Villa di Maser, in Veneto, con le sue linee palladiane perfettamente conservate, è un magico tuffo indietro nei secoli.

Territorio. Sulla sponda lombarda del lago di Garda, per raccontare il passaggio di figure illustri della storia come Catullo e Maria Callas…ma solo dopo aver perlustrato il fondale del lago e le terre circostanti.

Italiani. Pippo Baudo è stato una vera e propria voce narrante della storia italiana. Entrando nei salotti delle famiglie italiane con i suoi show televisivi, ha attraversato vari argomenti: dalla storia alla cultura, conducendo preziose interviste a scrittori, registi e attori.

• Giovedì 26 Luglio 2018

Arte. Ettari di lussureggiante campagna e preziosi uliveti fanno da cornice all’atmosfera incantata di Villa Rossi Danielli nei dintorni di Viterbo. I loro proprietari mostrano gli angoli più preziosi e svelano le curiosità.

Territorio. Durante il Rinascimento, in Lombardia, la città di Mantova vede accrescere il proprio patrimonio artistico grazie all’influenza della Famiglia Gonzaga, la quale promuove la costruzione di splendidi edifici, oggi riconosciuti patrimonio Unesco.

Italiani. Pippo Baudo, icona della televisione italiana, ha avuto il merito, a partire dagli anni ‘60, di creare e indirizzare la tv di stato verso un linguaggio mai banale ma sempre comprensibile a tutti.

• Venerdì 27 Luglio 2018

Arte. Nel Lazio, per visitare Castello Ruspoli, imponente fortezza trasformata nei secoli in elegante dimora, prezioso scrigno di opere d’arte e storie di altri tempi.

Territorio. Si parte con due pezzi di pasta lavorati in forma sottile e ovale, uniti al centro da un cuore morbido: è la “coppia” ferrarese, il pane più antico e identificativo dell’arte del panificare a Ferrara e in tutta l’Emilia Romagna. Poi, nelle verdi colline del Cilento, a pochi metri dai millenari templi di Paestum, dove le bufale sono le vere protagoniste!

Italiani. Per la serie biografie di italiani che hanno fatto la storia del ‘900, in questa puntata la storia di Giulio Einaudi, uno dei padri dell’editoria dell’ Italia.

Per contattare la redazione scrivete a: italianbeauty@rai.it

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Un insolito tour, ricco di sorprese, inaspettate meraviglie e curiosi personaggi a Mantova, patrimonio culturale dell’Unesco e una delle città d’arte italiane per eccellenza.

Torna la serie dedicata ai grandi cuochi italiani: la pluripremiata ‘cucina delle Dolomiti’ è invenzione di Alessandro Gilmozzi, uno chef legato da sempre al suo territorio d’origine e ai prelibati ingredienti che esso offre, come fiori ed erbe rare.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

In questa puntata: la bellezza dello sport a servizio dell’educazione; la visione cristiana dello sport per la crescita integrale della persona umana, per lo sviluppo della creatività e della collaborazione, per l’apprendimento del rispetto delle regole; il superamento dell’individualismo e il gioco di squadra; la visione ecologica dello sport e come spazio privilegiato per la comunione tra i popoli, la pace e la fratellanza; lo stimolo all’impegno per dare il meglio di se; l’accettazione delle vittorie e delle sconfitte, come metafora della vita. E ancora: i Papi e lo sport, da Pio X a Pio XI scalatore e alpinista, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II, atleta di Dio. Infine, Papa Bergoglio e l’empatia con il mondo degli sportivi, tifoso del S. Lorenzo, la squadra argentina preferita. In chiusura, il pellegrinaggio come allenamento dello spirito verso luoghi di raccoglimento, in particolare lo storico “Cammino de Santiago de Compostela” a pochi giorni dalla festa di San Giacomo, apostolo evangelizzatore della Spagna.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Chiesa di Sant’Anna, in Rapallo, provincia di Genova, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in piazza San Pietro.

La puntata è arricchita da collegamenti e servizi tra i quali spicca la festa del Redentore a Venezia e la fede dei giovani delle Filippine in cammino verso il Sinodo.

Tra gli ospiti: Don Claudio Belfiore, salesiano responsabile per l’Italia dello sport; Santiago Perez De Camino, del Dicastero Vaticano per i laici e la famiglia, responsabile del settore Chiesa e sport; Maria Barresi, giornalista Rai del Tg1.

