(ANSA) – ROMA, 20 LUG – L’incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a fine agosto in Irlanda e al quale presenzierà anche Papa Francesco il 25 e 26 agosto, “dà il benvenuto a tutti”, anche alle coppie omosessuali. Lo ha detto l’arcivescovo di Dublino, mons. Diarmuid Martin, assumendosi la responsabilità, in quanto organizzatore dell’evento mondiale, della rimozione dai volantini di foto che ritraevano coppie gay. Anche un video del vescovo ausiliare di Los Angeles, David O’Connell, sarebbe stato modificato per escludere la sua affermazione secondo cui tutte le famiglie sarebbero state benvenute all’evento, comprese le famiglie gay. Alla domanda dei giornalisti se fosse responsabile, l’arcivescovo Martin ha risposto: “Non credo di esserlo. Ma essendo accaduto nel World Meeting of Families, mi prendo la responsabilità come responsabile dell’evento, e se si commettono degli errori mi prendo la responsabilità di quelli”.